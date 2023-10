Fiorentina, Pradé: “La rete di Nzola ci fa felici. Kayode? Non so dove possa arrivare, è impressionante”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradé, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la sfida con il Cagliari, conclusasi sul punteggio di 3-0 per i Viola. Queste le sue dichiarazioni:

“La cosa fondamentale è che finalmente abbia segnato una punta. Il gol di Nzola ci fa felici. Sono contento per lui, gli avevo detto che si sarebbe sbloccato e così è stato. Peccato per non averla chiusa prima, ma siamo stati cinici e bravi a gestire il risultato nella ripresa. Abbiamo avuto un momento un po’ di stanchezza nella partita ma quelli che sono entrati ci hanno dato linfa vitale. Ci serve una mano da tutti, siamo tanti ed il tecnico è bravo a sfruttare tutte le situazioni e tutti gli uomini. La classifica è bella e ci sorride, il percorso è quello giusto. I dati ed i punti ci fanno piacere, ma pensiamo partita dopo partita. Giovedì ci saranno altri giocatori in campo ma ci spero ci sia la stessa mentalità”.