Fiorentina, parla Sottil: “Voglio fare almeno 10 gol. Allibito dalle critiche”

Intervenuto in conferenza stampa direttamente del ritiro della Fiorentina, Riccardo Sottil ha parlato del suo obiettivo in vista della prossima stagione, soffermandosi anche a commentare le critiche ricevute nell’ultimo periodo: “Non mi piace mettere dei target prefissati… però sì, almeno dieci gol li vorrei fare. Critiche? Ho letto qualcosa: sono rimasto allibito. Ma non gli voglio dare peso. Bisogna trovare sempre il giusto equilibrio, spesso vengono riportate delle cose non veritiere. Non parlo del lato personale, è giusto che la stampa possa fare delle critiche: leggo anche delle cose extra campo che non mi fanno piacere”

Foto: Twitter Fiorentina