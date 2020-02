Fiorentina, parla Barone: “In futuro potremo acquistare giocatori da 40 milioni”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina e braccio destro di Commisso, è intervenuto così in conferenza stampa: “Voglio ringraziare Commisso per gli investimenti fatti a gennaio. Abbiamo lavorato tanto io e Pradè per portare i giocatori che abbiamo presentato. Oggi abbiamo ricevuto il comunicato della procura federale per le multe, faremo ricorso immediatamente per capire dove arrivano e il perché abbiamo ricevuto queste multe. Vorrei evitare il passato dell’ultimo weekend e concentrarci sul mercato e sulla partita di sabato contro l’Atalanta. Se saranno possibili investimenti anche da 40 milioni? Dipenderà dalla situazione. Quando abbiamo iniziato il 1° di luglio, la lista era composta da 75 giocatori. A luglio avremo qualche giocatore in meno ma sarà comunque un problema. Tutto è possibile. Si possono fare anche degli acquisti con somme più alte, se rientrano nel percorso che noi stiamo costruendo. Certo che guardiamo a tutti gli aspetti e valutiamo ogni possibilità per migliorare. Vediamo perché ci stiamo già preparando per l’estate”, ha chiuso Barone.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina