Fiorentina, parla Antognoni: “Fiducia in Montella. E l’Europa resta un obiettivo”

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Rai Sport prima della gara di Coppa Italia contro il Cittadella: “Abbiamo la possibilità di poter uscire dal periodo negativo, ma anche l’opportunità di passare il turno. Sarà una partita difficile ma c’è volontà di andare avanti in Coppa Italia. In campionato siamo a tre sconfitte di fila, non è facile da digerire ma ho visto la squadra motivata e nel prosieguo otterremo buoni risultati. Siamo in debito a livello mentale ma speriamo di riprenderci. Non mi risulta che ci sia contestazione per Commisso. C’è un ambiente positivo. Giustamente però il presidente ha dato fiducia a Montella, così come noi. Europa? Abbiamo una classifica un po’ avara, è un discorso complicato ma rimane un obiettivo da cercare di ottenere. Siamo in ritardo sulla tabella di marcia ma penso riprenderemo il cammino”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina