Fiorentina, parla Antognoni: “Chiesa e Castrovilli? Vogliamo tenere i migliori”

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando anche del futuro di Chiesa e Castrovilli: “Su Castrovilli e Chiesa ci saranno molte richieste ma Commisso ha già chiarito che vuole mantenere la squadra sempre abbastanza competitiva. Questo era l’anno di transizione, il prossimo si spera in una stagione all’avanguardia e migliore dal punto di vista della classifica perciò i giocatori migliori vanno tenuti. Castrovilli è un centrocampista moderno che fa tutte e due le fasi come si richiede molto oggi, Chiesa ormai è già più esperto e ha dimostrato di essere un giocatore valido sotto ogni punto di vista. Vanno bene per qualsiasi situazione di gioco. Per un confronto con quelli del passato ti direi Bruno Conti per Chiesa”, ha chiuso Antognoni.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina