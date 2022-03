Fiorentina, Odriozola torna in gruppo. E’ disponibile per il Bologna

Alvaro Odriozola è tornato oggi ad allenarsi con il resto del gruppo in casa Fiorentina, dopo aver saltato l’ultima partita casalinga contro l’Hellas Verona a causa di un problema al ginocchio rimediato nella gara di Coppa Italia contro la Juventus.

Per il giocatore spagnolo nulla di grave e in vista del Bologna, dunque il giocatore è da considerarsi recuperato e disponibile per il derby dell’Appennino.

Foto: Twitter Fiorentina