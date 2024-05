Fiorentina, obiettivo Atene

Alle ore 18,45 la Fiorentina di Vincenzo Italiano si giocherà la semifinale di ritorno in casa del Club Brugge. I viola, dovranno difendere il 3-2 dell’andata e volare ad Atene. Sei giorni fa, sono stati recuperati ben due volte, prima Vanaken pareggia l’1-0 di Sottil, poi Thiago nella ripresa ha risposto al sigillo di Belotti nei pressi del duplice fischio. Fortuna per Italiano, la rete di Nzola ha permesso alla Fiorentina di avere due risultati su tre a disposizione nella partita di ritorno. Il tecnico viole dovrà fare attenzione alle armi dei belgi. Hayen farà a meno del centrocampista Onyedika, espulso nella gara di andata. Al suo posto pronto il classe 2000 Vetlesen. In attacco, conferma per il tandem Thiago-Vanaken. Altro punto di forza del Club Brugge, è sicuramente la difesa. Hayen, arrivato al club meno di due mesi fa, ha consolidato per prima cosa la fase difensiva ed alzato un fortino nel proprio stadio. Al Jan Breydel infatti, la squadra ha incassato un solo gol in quattro partite. Vincenzo Italiano proverà a portare la Fiorentina nuovamente in finale, sperando in un esito diverso da quello dello scorso anno contro il West Ham.

Foto: Instagram Fiorentina