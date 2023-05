Fiorentina, notte insonne a Salerno: fuochi d’artificio e petardi fuori dall’albergo

Notte difficile per i calciatori viola. I calciatori e lo staff della squadra di Vincenzo Italiano che saranno impegnati oggi alle 18:00 contro la Salernitana. Sono stati disturbati per tutta la nottata da un gruppo di tifosi granata con lo sparo di diversi petardi e l’accensione di alcuni fuochi d’artificio all’esterno dell’albergo in cui alloggiano i toscani, che hanno illuminato a giorno l’area intorno all’albergo.

Foto: Instagram Fiorentina