Fiorentina, Nico Gonzalez parte titolare ma si fa male dopo 20 minuti. Entra Ikoné

La Fiorentina aveva recuperato Nico Gonzalez per la gara di stasera, in casa del Ferencvaros, dopo che l’argentino era stato alcune settimane fermo per infortunio. La gara dell’attaccante è però durata solo 20 minuti alla Puskas Arena di Budapest. Il gicoatore ha accusato deri problemi alla coscia. di natura muscolare. Al suo posto è entrato Ikoné.

Da capire l’entità dell’infortunio per il giocatore.

Foto: Instagram Fiorentina