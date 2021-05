Fiorentina-Napoli, resiste lo 0-0 all’intervallo. Traversa di Insigne

Resiste lo 0-0 a Firenze tra Fiorentina e Napoli nel lunch match di giornata. Partita al “Franchi” combattuta con un Napoli che ha cercato la rete in più occasioni, la Fiorentina si è riversata in contropiede quando ne ha avuto la possibilità rendendosi più pericolosa rispetto ai campani almeno inizialmente. Il gol annullato per fuorigioco di Vlahovic ne è una prova, dopo la metà del primo tempo, però, è salito in cattedra il Napoli e Lorenzo Insigne guidando le manovre offensive e colpendo una traversa su una splendida punizione dai 25 metri. Da annotare le ammonizioni di Rrahmani al 21′, di Milenkovic al 31′ e quella di Frank Ribery al 45′.

Foto: Twitter personale