Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli. Per i padroni di casa dal 1′ ci sono Matias Moreno (che agirà in una difesa a tre con Comuzzo e Ranieri) e Beltran alle spalle di Kean. Riconferme per Sottil. Per il Napoli occasione dall’inizio per Spinazzola e Neres, al supporto di Lukaku.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Ranieri, Comuzzo, Moreno; Dodo, Adli, Mandragora, Parisi; Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Neres, McTominay, Spinazzola; Lukaku. All. Conte.

Foto: Instagram Spinazzola