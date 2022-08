Fiorentina-Napoli, identificato il tifoso che ha tentato di colpire Spalletti. Ecco chi è

La Digos ha identificato il tifoso che, al termine di Fiorentina-Napoli, ha tentato di colpire Luciano Spalletti mentre l’allenatore era andato a rispondere a coloro che lo avevano offeso nel corso della partita. Secondo quanto riferisce La Nazione, si tratterebbe di 50enne di Scandicci, allenatore di calcio che da poco collabora con le giovanili dell’Academy del Tau Altopascio. Solamente l’intervento di uno steward ha fatto in modo che la situazione non degenerasse. Non è escluso che il tecnico del Napoli possa esser chiamato a testimoniare per comprendere meglio l’accaduto. Identificato, infine, anche il tifoso colpevole di aver lanciato una bottiglietta di plastica verso Spalletti: si tratterebbe du un 70enne, residente nella provincia di Firenze.

Foto: Twitter Napoli