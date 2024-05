Fiorentina-Napoli di venerdì 17: De Laurentiis avrebbe chiesto lo spostamento per scaramanzia

Secondo quanto riferito da la Repubblica, Fiorentina-Napoli, programmata per venerdì 17 maggio, potrebbe essere spostata. Infatti, Aurelio De Laurentiis, presidente del club campano non avrebbe gradito, proprio per ragioni scaramantiche, la disputa della partita contro la Fiorentina, messa in calendario venerdì 17 maggio alle 20,45. ADL avrebbe quindi chiesto a Lorenzo Casini, presidente di Lega, di intervenire per spostare la partita al giorno successivo, il 18 maggio.

Foto: sito Napoli