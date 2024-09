Fiorentina-Monza, le formazioni ufficiali

Alle 18:30 andrà in scena Fiorentina-Monza, gara valida per la terza giornata di campionato. Entrambe le squadre, distanti solo un punto, sono alla ricerca della prima vittoria stagionale. Esordio in viola per Gosens e Cataldi, Nesta punta sul tridente formato da Maldini, Caprari e Djuric. Qui di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (3-4-2-1): Terraciano; Biraghi, Ranieri, Comuzzo; Dodo, Cataldi, Mandragora, Gosens; Colpani, Kean, Beltran; Allenatore: Raffaele Palladino

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Mari, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. Allenatore: Alessandro Nesta

Foto: Instagram Fiorentina