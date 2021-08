Fiorentina-Montevarchi 0-0: Castrovilli di nuovo in squadra, buono l’esordio per Gonzalez

Nulla di più di un pareggio tra la Fiorentina e il Montevarchi, squadra neo promossa di Serie C. Una partita di luci e tante ombre per i toscani che però possono godersi il debutto da titolare per Gonzalez che gioca un ottima prestazione e che a mancargli è stato solo il gol. Con molta probabilità, è l’argentino ad essere il migliore in campo per i gigliati. Bene anche l’altro nuovo arrivato, Maleh. Rientro tra le file Viola anche per Castrovilli, alla prima con al sua squadra dopo la vittoria di Euro 2020. Per Italiano le prove sono ormai giunte quasi al termine, da settimana prossima si fa sul serio con la prima di campionato.

Foto: Twitter Fiorentina