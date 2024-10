Fiorentina-Milan, daspo per altri 23 tifosi rossoneri

La scorsa settimana, il questore di Firenze Maurizio Auriemma ha firmato 100 Daspo nei confronti di tifosi milanisti arrivati allo stadio Artemio Franchi con coltelli e spranghe, in occasione della sfida del 6 ottobre. Quest’oggi, lo stesso questore ha emesso ulteriori 23 provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi aggravati dall’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La durata dei divieti va dai 5 ai 10 anni, relativamente ai casi. Tutti i provvedimenti emessi, per i quali è sempre ammesso ricorso, sono in corso di notifica.

Foto: sito Milan