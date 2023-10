Fiorentina, Martinez Quarta: “In estate sono stato vicino all’addio. Nico? Ora è un leader”

Il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Ferencvaros di Europa League. Ecco le sue parole:

Sulle voci di mercato estive: “Oramai sono passate, oggi sono qua e sono felice. E’ vero, sono stato vicino all’addio, ma alla fine sono rimasto con gioia, stiamo facendo un buon lavoro e dobbiamo continuare così”.

Sull’inizio della stagione: “Quando le cose vanno bene tutti si divertono… Sta andando bene e sto anche segnando, anche perché il mister mi sta dando più libertà. Ho trovato continuità, ho capito che ogni partita è un esame e devo continuare così se voglio giocare ancora. Sto cercando ancora la continuità di rendimento”.

Sull’importanza della Conference: “Per noi questa coppa è troppo importante e lo abbiamo dimostrato lo scorso anno. Vogliamo una rivincita. Ci teniamo tantissimo, vogliamo arrivare fino alla fine”.

Sulla maggior qualità nei piedi: “Da piccolo ho fatto il centrocampista, forse è questo che mi porta più qualità nell’uscita dal basso o anche negli inserimenti. Non è da oggi che mostro questo tipo di qualità, io sono un ragazzo serio, che lavora e si allena ogni giorno al 100%. A volte le cose vanno bene e altre volte magari no, ma io cerco sempre di allenarmi bene e dare il massimo. Può capitare di sbagliare una o due volte, da lì, da quegli errori, uno cerca di imparare e non ripeterli più”.

Su Nico Gonzalez: “Sappiamo quanto è importante per noi. E’ un giocatore in grado di farti vincere le partite, spero che possa continuare così, segnando tanti gol. Gli voglio bene, rispetto agli anni scorsi lo vedo più maturo e capace di trascinare la squadra”.

Sulla Nazionale: “Sarebbe bello tornare nell’Argentina. Sarebbe una rivincita personale per me. Sono rimasto a casa al Mondiale, quindi mi auguro solo di continuare così e di poter tornare anche in Nazionale per far vedere anche lì le mie qualità”.

Foto: Twitter Fiorentina