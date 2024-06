Fiorentina, Martinelli nella storia: ecco perché

In occasione del recupero della ventinovesima giornata contro l’Atalanta, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha deciso di far debuttare dal primo minuto il giovane portiere classe 2006 Tommaso Martinelli. Il ragazzo entra cosi nella storia della viola poiché è il portiere della Fiorentina più giovane a giocare in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (1994-1995). Inoltre il giovane è anche il primo calciatore nato nel 2006 a giocare da titolare una partita di Serie A (OptaPaolo).

Foto: instagram Martinelli