Fiorentina, lo striscione della Curva Fiesole: “Per Edo e per tutti i nostri ragazzi”

Alle 21, la Fiorentina torna in campo in Coppa Italia, dopo l’enorme spavento avuto domenica scorsa con Edoardo Bove che si è accasciato al suolo nella sfida contro l’Inter. Momenti complicati, ma per fortuna tutto va verso il meglio.

Per la partita di questa sera contro l’Empoli la Curva Fiesole ha messo in scena una scenografia che riguarderà solo un settore della curva – ha comunicato sui propri account social la parte più calda del tifo di fede gigliata. Le regole e i tempi di esecuzione sono le stesse di domenica. Invitiamo il resto dello stadio a portare una sciarpa e a tenerla tesa per tutta la durata dell’inno della Fiorentina e di Allevi. È il momento di restare uniti, di far vedere ancora una volta cosa è in grado di fare questa città. Per Edo e per tutti i nostri ragazzi e un enorme numero 4, il numero di Bove. E la scritta: “Torna presto, ti vogliamo bene”

Foto: twitter Fiorentina