Fiorentina, lesione al menisco per Mandragora. Il comunicato

Tramite una nota ufficiale, la Fiorentina rende noto delle condizioni fisiche di Rolando Mandragora, uscito ieri a gara in corso contro il The New Saints. Si temeva la rottura o la lesione del legamento crociato, ma il centrocampista italiano ha fortunatamente rimediato soltanto la lesione del menisco, già operato in giornata.

Il comunicato: “ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Rolando Mandragora è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia mediale selettiva del ginocchio sinistro. La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani, perfettamente riuscita, si è resa necessaria per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa a seguito di un trauma distorsivo durante azione di gioco. Rolando inizierà già da questa sera il programma riabilitativo stabilito”.

Foto: Instagram Mandragora