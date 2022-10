Fiorentina-Lazio, Immobile tocca quota 300 partite in Serie A

Trecento volte Ciro Immobile. Già perché il centravanti della Lazio, con la partita di stasera a Firenze contro la Fiorentina, toccherà quota trecento partite nel massimo campionato. Un traguardo sicuramente importante e significativo per un professionista che ha sempre dimostrato il suo valore in campo. Eppure ne è passato di tempo da quel 14 marzo 2009, giorno del suo esordio in Serie A con la maglia della Juventus (vittoria per 4-1 sul Bologna) subentrando ad Alex Del Piero. Stasera, però, oltre all’imponente soglia di partite giocate, Immobile ha anche tanta voglia di ritrovare la rete dopo il rigore sbagliato settimana scorsa contro lo Spezia e il gol annullato in Europa League contro lo Sturm Graz. Un altro dato importante e che conferma il valore dell’attaccante, è il fatto che solo Nordhal e Meazza erano arrivati a questo numero di partite con più gol di Immobile (il primo 225 e il secondo 202), a quota 187 in A. Nell’era dei tre punti però nessuno ha fatto meglio di lui.

Foto: twitter Lazio