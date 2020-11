Fiorentina, l’ASL impone la bolla fino a martedì 17 novembre. Niente Nazionale per i calciatori

La Fiorentina ha reso noto come la bolla imposta dall’ASL, per il gruppo squadra, verrà sciolta solo martedì 17 novembre. Per la Nazionale, quindi, Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli dovranno aggiungersi ai giocatori indisponibili per la gara con la Polonia in programma domenica alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

I due calciatori della Fiorentina saranno obbligati su disposizione dell’Asl regionale a restare ‘in bolla’ fino a martedì prossimo in quanto, è notizia diffusa oggi dallo stesso club viola, dopo Callejon e il dg Joe Barone alla vigilia della trasferta di Parma del 7 novembre anche un membro dello staff del gruppo squadra è risultato positivo al Covid il giorno dopo, domenica 8.

Oltre a Biraghi e Castrovilli non raggiungeranno le rispettive nazionali Dragowski (Polonia), Kouamé (Costa d’Avorio) e gli Under 21 Cutrone, Dalle Mura e Brancolini.

Foto: Logo Fiorentina