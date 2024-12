Fiorentina, la Curva Fiesole diserta la trasferta in casa della Juventus

Anche la Fiorentina, come era accaduto con Milan, Bologna, lo stesso Torino e altri club, sarà senza il tifo organizzato nella gara contro la Juventus. Una protesta, anche in questo caso, per motivi di nominativi e registrazione sul sito della Juventus per i biglietti.

Questa la nota: “La Curva Fiesole, chiama a raccolta tutta la tifoseria domani, Sabato 28 Dicembre, alle ore 15:15 presso il Piazzale Montelungo, per caricare la squadra in partenza per Torino in vista del match di Domenica, nel quale i gruppi organizzati della Curva Fiesole non saranno presenti per i soliti motivi che ci costringono a disertare questa trasferta, ormai, da anni. NOI NON TI LASCEREMO MAI DA SOLA!”

Foto: sito Fiorentina