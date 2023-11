Buone notizie in vista del Milan per la Fiorentina. Si sono infatti allenati in gruppo Michael Kayode e Lucas Beltran, assenti in queste ultime due settimane per infortunio. Oggi si sono riuniti al gruppo anche Kouame, Martinez Quarta, Nico Gonzalez e Mina. Sicuro assente contro i rossoneri sarà lo squalificato Luca Ranieri.

Foto: sito Fiorentina