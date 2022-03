Torreira: “Tanta rabbia, abbiamo lottato duramente. Saremo pronti per il ritorno”

Delusione enorme in casa Fiorentina, con la formazione viola chiamata a digerire la sconfitta maturata ieri sera in una delle partite più sentite dell’anno, la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus. La squadra allenata da Vincenzo Italiano, infatti, è stata battuta in casa per una rete a zero dopo un autogol allo scadere di Lorenzo Venuti, che ha deviato in porta un pallone che ha provato a salvare.

Profonda delusione traspare nelle parole di Lucas Torreira, che ha provato comunque a suonare la carica in vista del ritorno, in programma il prossimo 21 aprile. Questo il messaggio pubblicato dal centrocampista viola sul proprio profilo Twitter: “La rabbia è tanta. Abbiamo lottato molto duramente per tutta la partita, ma non abbiamo ottenuto il risultato. Questo non è finito. Uniremo le forze, impareremo dai nostri errori e saremo pronti per il ritorno. Andiamo, è possibile”.

Foto: Twitter personale Torreira