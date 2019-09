Fiorentina-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

Torna la Serie A e domani il primo anticipo sarà il suggestivo confronto tra Fiorentina e Juventus. Vincenzo Montella dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Dragowski tra i pali, Lirola, Milenkovic, Pezzella e Dalbert nella linea difensiva; in mezzo al campo Badelj in cabina di regia con Pulgar e Castrovilli ai lati; in attacco quasi certamente spazio a Chiesa, tornato in forma dopo le ottime prestazioni con la Nazionale azzurra di Mancini, Boateng e il temibile vecchietto Ribery. Maurizio Sarri, pronto a tornare finalmente in panchina, sarebbe propenso a schierarsi in maniera speculare con Szczesny in porta, nel pacchetto arretrato Bonucci e De Ligt al centro con i brasiliani Danilo e Alex Sandro sulle corsie esterne; Khedira, Pjanic e Matuidi (in ballottaggio con Rabiot) a centrocampo; in avanti il tridente composto da Douglas Costa, il ritrovato Higuain e Cristiano Ronaldo. Appuntamento allo stadio “Franchi”, ore 15:00. A seguire le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella Ger., Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Ribery. Allenatore: Montella.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Foto: florenceisyou