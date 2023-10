Fiorentina, Italiano si affida a Beltran per l’assalto al quarto posto

Se il Milan avesse legittimato l’ottimo primo tempo concretizzando tutte le occasioni avute, una sconfitta per il Napoli sarebbe stata una notizia ancor più positiva in casa Fiorentina, perchè avrebbe lasciato i partenopei a pari punti con i viola. Una sola lunghezza di distanza è comunque un’ottima motivazione per gli uomini di Vincenzo Italiano, che chiuderanno la giornata questa sera all’Olimpico contro la Lazio. I biancocelesti cercano riscatto dopo la batosta subita in Olanda, mentre il giovedì europeo ha sorriso ai gigliati: 6-0 e doppietta di un finalmente sbloccato Beltran. Dopo le ultime prestazioni opache di Nzola, che ha trovato una sola rete finora nel finale contro il Cagliari, stasera toccherà all’argentino guidare l’assalto viola alla difesa romana, per provare a ottenere 3 punti che proietterebbe la squadra al quarto posto, davanti proprio al Napoli. Dopo i primi mesi di rodaggio, sembra essere scoccata finalmente l’ora di Lucas Beltran, anche in campionato.

Foto: Instagram Fiorentina