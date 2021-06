Fiorentina-Italiano, questione di tempo. Samp, sempre D’Aversa in pole

Due panchine da assegnare. Il rientro anticipato di Platek porta lo Spezia ad analizzare nel dettaglio la vicenda Italiano: il numero uno del club era atteso per domani, invece ha voluto essere in città già venerdì. Per Italiano alla Fiorentina, una volta superato il problema grosso degli scorsi giorni, è solo una questione di tempo (poco tempo). La Fiorentina chiede un milione per la penale e lo staff a parte, ma siccome Italiano è ormai un capitolo chiuso per lo Spezia si tratta soltanto di aspettare. Intanto, come anticipato in tempo non sospetti, Pecini si è insediato: serve un allenatore vero e non un salto nel buio. Aggiornamento Samp: per noi D’Aversa è in pole da tempo (con Faggiano sempre nome caldo), malgrado altre fonti dessero con certezza Giampaolo. I tentativi con Giampaolo fin qui non hanno portato ad alcun tipo di svolta per le forti perplessità del diretto interessato a tornare. Ferrero è sempre imprevedibile, ma oggi la situazione è questa. E già nei prossimi giorni ci potrebbe essere un’accelerata con D’Aversa per liberarlo dal Parma. Iachini resta un’ipotesi, oggi non più di un’ipotesi.

FOTO: Sito Spezia