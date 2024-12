Fiorentina-Inter ufficialmente rinviata

Dopo il malore accusato da Bove al 17′ minuto del primo tempo mentre allacciava uno scarpino, arriva l’ufficialità: Fiorentina–Inter è stata sospesa per emergenza medica. A darne prima la notizia ero stato lo speaker dello stadio Artemio Franchi. Ora è arrivato anche il comunicato della Lega Serie A: “La partita non riprenderà e viene rinviata a data da destinarsi. A gioco interrotto Bove è crollato a terra ed è subito parsa molto seria la situazione. Un’ambulanza ha portato via il giocatore, si aspettano notizie”.

Foto: Instagram Fiorentina