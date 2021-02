Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali. Ribery neanche in panchina

Nulla da fare per Franck Ribery: il provino di stamattina non ha dato gli esiti sperati, al punto che il francese non andrà nemmeno in panchina. Anche Caceres in tribuna per un problema fisico, al suo posto Venuti sulla fascia destra. Inter confermata con Sanchez accanto a Lukaku.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valerio, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Eysseric, Vlahovic. All. Prandelli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte

