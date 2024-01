Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali

L’ultima partita della domenica di Serie A Tim vede scontrarsi Fiorentina ed Inter, che si giocherà alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La Fiorentina tenta il colpaccio per agguantare e superare l’Atalanta momentaneamente quarta in classifica ed entrare nella corsa Champions, l’Inter, invece, deve approfittare del passo falso di ieri della Juventus per tornare in vetta alla classifica (con due partite in meno). Ecco le scelte di Italiano ed Inzaghi:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano.