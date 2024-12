Fiorentina-Inter, i convocati di Palladino

Qui di seguito la lista dei convocati di Raffaele Palladino, in vista di Fiorentina-Inter, sfida delle 18:00. Nessun assente per la Viola, che rivede in gruppo anche Adli, che ha saltato la sfida di Conference. Presenti anche Gudmundsson e Richardson.

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Adli, Bove, Cataldi, Mandragora, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Colpani, Gudmundsson, Ikone, Kean, Kouame, Sottil.

Foto: Instagram Gudmundsson