Fiorentina, infortunio per Odriozola: lo spagnolo esce appoggiandosi a Saponara

Nonostante la Fiorentina si sia fatta preferire alla Juventus, c’è qualche motivo per non sorridere per i viola. Infatti, allo scadere del primo tempo, Alvaro Odriozola ha accusato un infortunio al ginocchio che gli impedirà di rientrare in campo per la ripresa. Lo spagnolo è uscito appoggiandosi a Saponara e quindi sarà costretto a lasciare anzitempo la partita. Nelle prossime ore si saprà di più sulle sue condizioni fisiche.

Foto: Instagram Odriozola