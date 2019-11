Fiorentina, infortunio alla caviglia per Ribery: il francese esce tra gli applausi

Ancora brutte notizie Vincenzo Montella. Non solo Chiesa, neppure convocato per la gare con il Lecce, il tecnico della Fiorentina dovrà fare a meno anche di Franck Ribery nella seconda frazione di gioco. Un brutto contrasto ha messo ko il francese che ha accusato un forte dolore in seguito a una torsione innaturale della caviglia. L’ex Bayern Monaco ha abbandonato il terreno di gioco visibilmente zoppicante (al suo posto dentro Boateng) tra gli applausi del Franchi.

Foto: Twitter personale Ribery