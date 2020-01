Fiorentina, incontro in corso per Agudelo

La Fiorentina si inserisce a sorpresa per Kevin Agudelo. Proprio in questi minuti, come raccolto da Sportitalia, è in corso un incontro tra l’agente del centrocampista classe ’98 e il club viola per chiudere l’affare. Una situazione da monitorare con molta attenzione in queste ultime 2 ore di mercato.