Fiorentina in vantaggio all’intervallo sulla Sampdoria (1-0). A segno Barak

Si chiude 1-0 la prima frazione di gioco al Franchi tra Fiorentina e Sampdoria. La prima occasione da gol arriva per gli ospiti: calcio d’angolo dalla destra, Gollini insicuro in uscita ma Rincon non riesce a far gol, con la palla che colpisce la traversa prima di spegnersi sul fondo. Gol sbagliato, gol subito. E al 25′ i viola passano in vantaggio con Antonin Barak, che risolve una mischia in area di rigore depositando la sfera alle spalle del portiere sampdoriano Contini. Poi Jovic sfiora il gol del raddoppio: al 39′ trova la via del gol, ma per l’arbitro Paterna è fuorigioco. E al 46′, a pochi passi da Contini, non riesce a trovare lo specchio della porta. Si va così a riposo sul punteggio sull’1-0.

Foto: Instagram Fiorentina