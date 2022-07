Fiorentina, il saluto di Jovic: “E’ un onore essere qui. Spero di poter condividere tante vittorie insieme”

Luka Jovic è un nuovo attaccante della Fiorentina, ufficializzato in serata dal club viola.

Al sito ufficiale del club, il nazionale serbo, arrivato a titolo definitivo dal Real Madrid, ha salutato i suoi nuovi tifosi.

Queste le sue parole: “Sono molto felice per questa mia nuova avventura: è un onore per me poter far parte di questa squadra. Spero che potremo condividere tante vittorie in futuro. Voglio mandare un caro saluto a tutti i tifosi viola. Forza Fiorentina!”.

Foto: sito Fiorentina