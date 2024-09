Fiorentina, il ritorno alla vittoria passa dal centrocampo

Alle 18:30 andrà in scena Fiorentina–Monza, match in cui i tifosi viola pretenderanno (con ragione) dei segnali incoraggianti dalla squadra. Dall’inizio della stagione, gli uomini di Palladino hanno collezionato soltanto pareggi, ed oggi si presenterà l’occasione giusta per invertire questa tendenza. Ma molto della rinascita della Fiorentina e del ritorno alla vittoria, passerà dal centrocampo, probabilmente il reparto più problematico in questo inizio di stagione. L’idea di calcio di Palladino punta fortemente su una mediana con ritmo e in grado di verticalizzare con continuità, ma nelle prime uscite stagionali, più volte il centrocampo viola ha manifestato poca creatività e ritmi fin troppo trattenuti, anche per via degli interpreti che il tecnico ex Monza si è trovato costretto a dover schierare. Da Amrabat non totalmente coinvolto e già con un piede in Turchia, ad un Mandragora troppo spesso elementare nelle giocate, fino a Richardson e Bianco, nessuno dei protagonisti della mediana viola ha realmente mostrato prestazioni convincenti. Alla Viola è mancata terribilmente qualità nelle giocate e costruzione, caratteristiche che troverà però nei nuovi acquisti delle ultime giornate, soprattutto in Adli e Cataldi, giocatori che possono offrire alla manovra ritmo ed imprevedibilità. Per quanto riguarda Bove, quest’ultimo presterà alla mediana dinamicità ed interdizione, e rappresenterà un pilastro importantissimo della Fiorentina dell’immediato futuro. Dato il poco tempo avuto dal tecnico per inserire i nuovi innesti, la possibilità di vederli in campo dal primo minuto già da oggi sono basse, ma non totalmente improbabili.

