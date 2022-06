Fiorentina, il ritiro estivo sarà ancora a Moena dal 10 al 24 Luglio

La Fiorentina comincia a preparare la nuova stagione, che la vedrà impegnata anche in Conference League. Il club viola ha annunciato che il ritiro estivo sarà per il decimo anno consecutivo, sarà di nuovo a Moena dal 10 al 24 Luglio. Come di consueto dopo il ritiro della squadra di Italiano, anche la squadra femminile terrà il ritiro in Val di Fassa dal 24 Luglio al 7 Agosto.

Foto: Twitter Fiorentina