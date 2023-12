Fiorentina, il report sulle condizioni di Arthur, Bonaventura e Sottil

Giacomo Bonaventura, Arthur e Riccardo Sottil restano a Firenze e non partecipano alla trasferta di Budapest. Queste le motivazioni in una nota della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica che i seguenti calciatori non saranno disponibili per la partita di UECL di domani contro il Ferencvaros: Bonaventura a causa di una contusione al piede destro, Arthur per un sovraccarico all’ adduttore destro e Sottil per un affaticamento al flessore sinistro”.

Foto: Instagram Fiorentina