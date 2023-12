Fiorentina, il report su Nico Gonzalez: problema ai flessori della coscia destra

Fiato sospeso in casa Fiorentina per le condizioni di Nicolas Gonzalez. Uscito dolorante al minuto 17 della partita di Conference League contro il Ferencvaros, l’esterno argentino ha rimediato un infortunio alla coscia destra. Ecco la prima valutazione medica resa nota dal club, che scrive così in un comunicato: “La Fiorentina informa che il calciatore Nico Gonzalez è stato sostituito nel corso del match contro il Ferencvaros a causa di una problematica muscolare a carico dei flessori della coscia destra, la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni”.

Foto: Instagram Fiorentina