Fiorentina, il problema non è Gattuso. Ma i due anni prima di Gattuso

Non entriamo nei dettagli della fine del rapporto tra Rino Gattuso e la Fiorentina. Già da martedì sera erano chiari gli scenari che abbiamo raccontato su Sportitalia: insoddisfazione dell’allenatore, incomprensioni con Commisso, il ruolo centrale di Jorge Mendes che il presidente non ha voluto accettare. La domanda è: se non lo ha voluto accettare per quale motivo aveva avallato prima? Il rapporto era nato male, Commisso aveva detto che avrebbe difeso Gattuso a prescindere, sono già ai titoli di coda. Ma non è questo il punto, ognuno può farsi l’idea che ritiene. Il problema è rappresentato dai due anni prima di Gattuso, figli di “tutto e il contrario di tutto”, allenatori confermati controvoglia, poi esonerati e magari richiamati. Un progetto senza un perché, una stampa locale avvelenata, rapporti ai minimi termini, come se fosse una proprietà in sella da vent’anni, e quindi ai titoli di coda, piuttosto che fresca di nomina. Quindi, il problema non può essere Gattuso, ognuno può dare le colpe a chi ritiene. Il problema è la Fiorentina senza una linea chiara e convincente, figlia di un percorso già scelto. E ora, l’allenatore? Commisso aveva dichiarato di voler un profilo giovane e affamato, situazione che escluderebbe Claudio Ranieri per quello che sarebbe un ritorno magari apprezzato dalla piazza. Invece, nulla va escluso. Gli stessi Garcia e Mazzarri, potenziali candidati, non sono due “bambini”. E quindi? Commisso è libero di fare le scelte che ritiene, ma ha il dovere di risolvere presto il rebus Fiorentina. Anche se il tempo è quasi scaduto…

FOTO: Facebook Fiorentina