Fiorentina, il gioiello Viola Park. E il Luna Park firmato Italiano

Il Viola Park è il fiore all’occhiello della Fiorentina, il capolavoro di Commisso con tanti saluti a chi lo ha accolto dandogli del mafioso, eventuali e varie. Il Viola Park è una scorciatoia eccellente per pensare al presente e programmare il futuro, sarebbe bello se questo tipo di mentalità ci fosse in ogni club. Ma il Viola Park sta diventando soprattutto un Luna Park firmato Vincenzo Italiano, il divertimento per i tifosi che guardano la classifica e sognano. Soprattutto sono ammirati dal gioco e dall’organizzazione, dalla qualità e dalla personalità. La prestazione di Napoli è uno spot che promette tantissimo per una stagione ricca di soddisfazioni.

Foto: Instagram Fiorentina