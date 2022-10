Fiorentina, il comunicato ufficiale sul chiarimento Zhang-Barone

Tramite una nota ufficiale, la Fiorentina è tornata sulla questione della sfida contro l’Inter, ma con alcune novità: “Il Presidente dell’Inter Steven Zhang ha parlato dopo la partita con il Direttore Generale della Fiorentina Giuseppe Barone“. Il presidente interista ha voluto fare chiarezza in merito alle notizie circolate subito dopo la fine della partita di sabato scorso, in cui si parlava di “azioni aggressive e intimidatorie commesse da Commisso nella zona degli spogliatoi della squadra ospite”, fatti che come smentito già in un altro comunicato del club viola non sono “mai avvenuti”. Zhang ha riferito a Barone che “né lui, né altri Dirigenti della sua società hanno mai riferito, in nessuna circostanza e a nessun interlocutore”. Questo il comunicato del club toscano.

Foto: logo Fiorentina