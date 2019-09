L’attaccante brasiliano Pedro è già in Italia, pronto per incominciare la sua nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Il classe ’97 è atterrato questa mattina a Fiumicino, aeroporto di Roma, per svolgere le visite mediche e firmare al più presto il contratto che lo legherà al club viola. L’annuncio si avvicina.

Foto: odiaig.com