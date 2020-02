Fiorentina, i tifosi omaggiano Pioli con un striscione: “Uomo vero, per sempre uno di noi”

I tifosi della Fiorentina non dimenticano Stefano Pioli. I sostenitori viola, durante la gara contro il Milan, hanno esposto in Curva Fiesole uno striscione per l’attuale tecnico rossonero con il seguente messaggio: “Uomo vero e grande condottiero. Stefano per sempre uno di noi”. Poi i soliti applausi al minuti numero 13 in ricordo di Davide Astori.

| 💜| La dedica della Fiesole a Stefano Pioli Fiorentina 🆚 Milan 0⃣- 0⃣#ForzaViola 💜#ForzaViola pic.twitter.com/jTDT92Vi0r — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 22, 2020

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina