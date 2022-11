Fiorentina, i convocati per il Riga. Out Amrabat, Gonzalez e Sottil

Attraverso i propri canali ufficiali la Fiorentina ha diramato la distinta con i convocati di Vincenzo Italiano per la gara di domani in casa dell RFS Riga valida per la 6^ e ultima gara della fase a gironi della Conference League:

Portieri: Cerofolini, Gollini, Terracciano

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Barak, Bianco, Bonaventura, Duncan, Maleh, Mandragora, Zurkowski

Attaccanti: Distefano, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara

Foto: twitter Fiorentina