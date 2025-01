Fiorentina, i convocati per il Napoli. C’è Valentini

Raffaele Palladino ha diramato la lista dei giocatori della Fiorentina convocati per la partita di stasera contro il Napoli, in programma alle ore 18:00 al Franchi. Prima convocazione per l’ultimo arrivato, il primo acquisto del mercato di gennaio Nicolas Valentini.

Questa la lista completa:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Valentini.

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Mandragora, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Caprini, Colpani, Gudmundsson, Ikoné, Kean, Kouame, Sottil.

Foto: sito Fiorentina