Fiorentina, i convocati per il Maccabi Haifa: presente Nico Gonzalez

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato l’elenco dei convocati in vista del match di domani di Conference League contro il Maccabi Haifa, valido per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Sospiro di sollievo per Nico Gonzalez, regolarmente in lista dopo l’uscita anzitempo dal campo contro la Roma a causa di alcune noie muscolari. L’elenco completo:

Portieri: Martinelli, Terracciano Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, Martinez Quarta, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Maxime Lopez, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Belotti, Beltran, Nico Gonzalez, Ikone, Nzola, Sottil

Foto: Twitter Fiorentina