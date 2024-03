Fiorentina, i convocati per il Maccabi Haifa. 4 gli assenti

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha ufficializzato poco fa la lista dei convocati in vista del match di domani a Budapest, dove i viola sfideranno in campo neutro il Maccabi Haifa nell’andata degli ottavi di Conference League. Quattro calciatori non figurano nell’elenco: Oliver Christensen, Lucas Martinez Quarta (quest’ultimo ha ripreso ad allenarsi in gruppo nella giornata di lunedì e rimarrà a Firenze per prepararsi in vista dei prossimi impegni), Arthur e Christian Kouame. Di seguito i 23 convocati:

Portieri: Terracciano, Vannucchi, Martinelli

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora

Attaccanti: Beltran, Gonzalez, Ikoné, Nzola, Sottil

Foto: Twitter Martinez Quarta